AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul açıklaması: Tüm imkanlar seferber edilmiştir

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı dereler taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlarında ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMİŞTİR"

AK Partili Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır. Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun İstanbul" ifadelerini kullandı.