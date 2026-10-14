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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akıma kapılan çocuk, hayatını kaybetti!

        Akıma kapılan çocuk, hayatını kaybetti!

        Gaziantep'te yaşanan feci olayda, babasıyla birlikte çalıştığı çiftlikte yem makinesinden elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        Akıma kapılan çocuk, hayatını kaybetti!
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        Gaziantep’te babasıyla birlikte çalıştığı hayvan çiftliğinde yem makinesinden elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, sabah erken saatlerde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla beraber bir hayvan çiftliğinde çalışan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Mustafa El Abbas, yem makinesinin yanında hareketsiz halde bulundu.

        Babası tarafından özel araçla Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve elektrik akımına kapıldığı tespit edilen Mustafa El Abbas, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Suriye’de defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerine soruşturma başlatıldı.

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