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        Haberler Gündem Ankara Barosu Başkanlığına Elçin Özge Şimşek Çağlayan seçildi

        Ankara Barosu Başkanlığına Elçin Özge Şimşek Çağlayan seçildi

        Ankara Barosu Başkanlığına Elçin Özge Şimşek Çağlayan seçildi Ankara Barosunun 69. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, resmi olmayan sonuçlara göre 5 bin 848 oy alan Elçin Özge Şimşek Çağlayan, baro başkanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 23:35 Güncelleme:
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        Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

        Ankara Barosunun 69. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre 5 bin 848 oy alan Demokratik Sol Avukatlar grubundan Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Ankara Barosu Başkanı oldu.

        Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun adayı Doğukan Kozan 2 bin 997, Avukat Hakları Grubu Ankara'nın adayı Funda Şahin 2 bin 816 ve Demokrat Avukatlar Değişim Grubu'nun adayı Mehmet Zeki Kaplan ise 427 oy aldı.

        Baro başkanlığına seçilen Çağlayan'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

        "Zafer Doğan Bilgin, Kemal Cihat Binici, Birgül Tavşan Kayıran, Aytaç Akansoy, Elif Canatan Köse, Mehmet Çağrı Songüç, Semra Aşık, Buket Yelek Bozkurt, Osman Onursal, Enver Başar Akdoğan."

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        *Haberin görseli ANKA'ya aittir.

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