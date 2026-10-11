Ankara Barosu Başkanlığına Elçin Özge Şimşek Çağlayan seçildi

Ankara Barosunun 69. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre 5 bin 848 oy alan Demokratik Sol Avukatlar grubundan Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Ankara Barosu Başkanı oldu.

Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun adayı Doğukan Kozan 2 bin 997, Avukat Hakları Grubu Ankara'nın adayı Funda Şahin 2 bin 816 ve Demokrat Avukatlar Değişim Grubu'nun adayı Mehmet Zeki Kaplan ise 427 oy aldı.

Baro başkanlığına seçilen Çağlayan'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Zafer Doğan Bilgin, Kemal Cihat Binici, Birgül Tavşan Kayıran, Aytaç Akansoy, Elif Canatan Köse, Mehmet Çağrı Songüç, Semra Aşık, Buket Yelek Bozkurt, Osman Onursal, Enver Başar Akdoğan."

REKLAM

*Haberin görseli ANKA'ya aittir.