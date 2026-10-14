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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da taksicinin müşteriye silahlı saldırısı kamerada

        Ankara'da taksicinin müşteriye silahlı saldırısı kamerada

        Ankara'da alışveriş sonrası taksiyle evine gelen bir kişi, eşyalarını bagajdan alıp binaya yürüdüğü sırada şoförün silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 06:55 Güncelleme:
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        Taksiciden müşteriye silahlı saldırı: O anlar kamerada

        Olay, dün akşam saatlerinde Başkent'te, Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde meydana geldi. DHA'da yer alan habere göre, alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine gelen S.G, kendisini evine bırakan ve kimliği henüz belirlenemeyen taksicinin silahlı saldırısına uğradı.

        AĞIR YARALANDI

        Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen S.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        S.G'nin taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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