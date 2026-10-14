Ankara'da taksicinin müşteriye silahlı saldırısı kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Başkent'te, Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde meydana geldi. DHA'da yer alan habere göre, alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine gelen S.G, kendisini evine bırakan ve kimliği henüz belirlenemeyen taksicinin silahlı saldırısına uğradı.

AĞIR YARALANDI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen S.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

S.G'nin taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.