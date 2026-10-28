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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da yaşlı çifti ölümlü kaza ayırdı

        Ankara'da yaşlı çifti ölümlü kaza ayırdı

        Ankara Çubuk'ta TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken yanında bulunan 76 yaşındaki eşi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 01:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yaşlı çifti ölümlü kaza ayırdı

        Kaza, dün akşam saatlerinde Çubuk-Şabanözü yolu Oyumiğde Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki otomobil, Y.E.D. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

        FECİ KAZA KARI KOCAYI AYIRDI

        Kazada otomobil sürücüsü H.A. ile eşi Satı Ateşoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre, Satı Ateşoğlu (76), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Ateşoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, sürücü H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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