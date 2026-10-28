Ankara'da yaşlı çifti ölümlü kaza ayırdı

Kaza, dün akşam saatlerinde Çubuk-Şabanözü yolu Oyumiğde Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki otomobil, Y.E.D. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

FECİ KAZA KARI KOCAYI AYIRDI

Kazada otomobil sürücüsü H.A. ile eşi Satı Ateşoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre, Satı Ateşoğlu (76), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ateşoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, sürücü H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.