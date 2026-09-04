Antalya’da sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da suç örgütlerinin yöntemlerini övdüğü ve bu yapıları teşvik edici paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi
Antalya’da sosyal medya üzerinden suç örgütlerini övdüğü ve örgütsel faaliyetleri meşru göstermeye yönelik paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA OPERASYON
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, suç örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermeye, övmeye ya da bu yapılara katılımı teşvik etmeye yönelik paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
ARAMALARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 338 gram kokain, 61 ayrı paket halinde esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.