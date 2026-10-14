Ardahan merkezli rüşvet operasyonu: 10 tutuklama
Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı
Giriş: 14 Ekim 2026 - 01:13 Güncelleme:
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Hanak Adliyesine götürülen 10 şüphelinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
AA'nın haberine göre, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe "rüşvet" suçundan tutuklandı.
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