ASKİ su kartı kullanımında yeni dönem

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, ön ödemeli su kartı kullanan abonelerin hayatını kolaylaştıracak NFC projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, NFC özelliğine sahip cep telefonları üzerinden kullanılabilecek sistem sayesinde vatandaşlar, ASKİ Mobil uygulaması aracılığıyla istedikleri miktarda suyu satın alıp kartlarına aktarabilecek. Proje kapsamında 100 bin NFC uyumlu akıllı sayaç ve akıllı kart alımı gerçekleştirilirken, kullanım ömrünü tamamlayan sayaçların değişimleri de ASKİ tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Eray Duraklıoğlu, NFC projesinin temel amacının vatandaş memnuniyetini ve konforunu artırmak olduğunu belirterek, proje kapsamında 100 bin akıllı sayaç ve NFC uyumlu kart alımı gerçekleştirildiğini söyledi.

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Duraklıoğlu, "NFC projesi daha çok vatandaşın memnuniyetini artıran ve konforunu sağlayan bir proje. 100 bin tane akıllı sayaç dediğimiz, NFC ile uyumlu sayaç alımı gerçekleştirdik. Bu bağlamda da Türkiye'de ilk olduğumuzu düşünüyoruz. Kullanım ömrünü tamamlamış sayaçları ücretsiz olarak değiştiriyoruz. Artık NFC projemizle ön ödemeli su kartı kullanan abonelerimiz, cep telefonunun NFC özelliğini açarak su yüklemelerini kolayca istedikleri yerden yapabilecekler" dedi.

Yeni sistemden yararlanabilmek için NFC özellikli sayaçların kullanılması gerekiyor. Kullanım ömrünü tamamlayan sayaçların değişimi ASKİ tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Duraklıoğlu, vatandaşların uygulamayı nasıl kullanacağını ise şöyle anlattı:

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"NFC özellikli sayaçların değiştirilmesi gerekiyor. Kullanım ömrünü tamamlamış sayaçları biz zaten ücretsiz olarak değiştiriyoruz. Vatandaşlarımız iOS ve Android uyumlu cep telefonlarından ASKİ mobil uygulamasını indirecekler. Kartlı sayaç bölümüne girdiklerinde 'NFC kartınızı telefonunuza yaklaştırın' uyarısı gelecek. Birkaç saniye içerisinde istedikleri miktarda suyu yükleyebiliyorlar. Kullanım ömrünü tamamlamış sayaçlarda vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek yok. Biz zaten şu anda değişimlerini sağlıyoruz. Fakat vatandaşlarımız kendisi de isterse ASKİ Genel Müdürlüğü binamıza gelip ya da online işlemlerden başvuru yapabilirler, değişimlerini gerçekleştiriyoruz."

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ASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Yavuz Özkaya ise NFC projesinin geliştirilme sürecinde Abone İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirterek, vatandaşların yalnızca su yükleme değil, ödeme işlemlerini de cep telefonları üzerinden gerçekleştirebileceğini ifade etti. Özkaya, “Kendi cep telefonlarından NFC uygulamasıyla su kredilerini yükleyebiliyorlar. Aynı zamanda NFC kredi kartı üzerinden çekimi de sağlıyor, ödemesini de oradan rahatlıkla yapabiliyorlar. Vatandaşın faydasına bir uygulama geliştirmiş olduk.”