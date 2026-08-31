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        Haberler Gündem Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz getirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 01:56 Güncelleme:
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Koçyiğit atandı.

        Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak atandı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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