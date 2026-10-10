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        Ataşehir’de kamyonun sürtündüğü bina mühürlendi

        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece saatlerinde manevra yapan kamyon bir apartmana sürttü. Sürtme sonucunda bina mühürlenirken, apartman sakinleri öğretmenevine yerleştirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        Kamyonun sürtündüğü bina mühürlendi

        Ataşehir’de iki şeritli yolda yol verme manevrası yapan kamyonun binaya sürtmesi sonucu hasar oluşan yapı mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri Öğretmenevi'ne ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

        Olay Ataşehir Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, iki şeritli yolda ilerleyen kamyon karşı yönden gelen araca yol vermek isterken binanın çıkıntısına sürtündü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edilirken, cadde şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

        Olayın ardından konuşan mahalle sakinlerinden Ömer Çağul, "Çift şeritli yolda kamyon karşıdan gelen araca yol verirken binamıza sürttü. Zabıta, polis ve diğer ekipler geldi. Arkadaşları evlerden tahliye ettiler. Binamızı mühürlediler. Ataşehir'de Öğretmenevi'ne yerleştirdiler. Geri kalanlar da yakınlarına gittiler" şeklinde konuştu.

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        #Ataşehir
        #bina
        #kamyon
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