Aydın ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Giriş: 14 Ekim 2026 - 01:51 Güncelleme:
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik kentte 3 adrese operasyon düzenlendi.
AA'nın haberine göre, operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Adreslerdeki aramada, 3 kilo 485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzai ele geçirildi.
Devam eden soruşturma kapsamında suça karıştığı belirlenen kişilerin yakalanması için Efeler ve Kuşadası ilçeleri ile İzmir'de 5 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, zanlılar K.E, S.G, A.Y, D.A.K. ve Y.A. gözaltına alındı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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