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        Haberler Gündem Güncel Bağ evindeki yangında can kaybı!

        Bağ evindeki yangında can kaybı!

        Bilecik'te bir bağ evinin bahçesinde çıkan yangın sırasında alevlere müdahale eden ve baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        Bağ evindeki yangında can kaybı!

        Bilecik'te bir bağ evinin bahçesinde çıkan yangın sırasında alevlere müdahale eden ve baygın halde bulunan ev sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre yangın, Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi 4 Değirmen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Alaattin Akyol'a (70) ait bağ evinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevlere ilk olarak ev sahibi Alaattin Akyol müdahale ederken, çıkan siyah dumanlar kent merkezinden de görüldü.

        Yangına daha sonra Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de müdahale ederken Alaattin Akyol evin bahçesinde baygın halde bulundu. Akyol olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alaattin Akyol burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi.

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