Olay, sabah saatlerinde Bağcılar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören bir kişi, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre ölen kişinin yakınları, cenazeyi görmek isteyince kendilerine izin vermeyen güvenlik görevlileriyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ölen kişinin yakınları 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

4 GÖZALTI

Saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

"SAĞLIKTA ŞİDDET OLAYLARININ SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisinde görev başındaki sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik personelimize yönelik saldırı hepimizi derinden üzdü. Saldırıda yaralanan çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun. Sağlıkta şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Çalışma arkadaşlarımızın yanındayız ve olayla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.