Bakan Çiftçi, vakıf heyetiyle şehit aileleri ve gazilere desteği görüştü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmalar ile devletin vefa anlayışı değerlendirildi
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 21:49 Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.
Görüşmede, şehit aileleri ve gazilere yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Şehit yakınları ve gazilerin yanında olmanın devletin öncelikli sorumlulukları arasında bulunduğu ifade edildi.
ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE VEFA VURGUSU
Kabulde, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve gazilere destek olmanın önemine dikkat çekildi. Şehit aileleri ve gazilerin milletin ortak değeri olduğu belirtilerek, bu alandaki çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.
Bakanlık olarak şehit aileleri ve gazilerin yanında olunmaya devam edileceği, ihtiyaç ve taleplerin de ilgili birimlerce takip edileceği bildirildi.
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