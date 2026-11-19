TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, komisyonda yaptığı konuşma sırasında TIR şoförlerinin vize sorununu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a iletti. Arı, sınır kapılarında bekleyen ihracat ürünlerinden dolayı fiyatların etkilendiğini söyleyerek, “Üreticimiz bundan zarar görüyor. TIR şoförü bir turist değil, turistik amaçla bir yere gitmiyor. Bu insanlar ekmek mücadelesi ve ihracatın en önemli ayağını oluşturan kişiler. Bu sorunun önüne geçmek zorundayız çünkü mesele sadece TIR şoförünün yaşadığı sorun değil, ülkenin genel ihracatını ilgilendiren bir mesele” diye konuştu.

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‘SÜRE AŞIMINA UĞRAYAN ŞOFÖRLER OTOMATİKMAN RET YİYOR’

Ardından konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Fidan, “Önceden bizim şoförlerimiz gümrük kapılarında geçerli vizesi olduğu zaman kaç gün kaldıkları sayılmazken şimdi geçerli vizesinin olmasından bağımsız ‘Aldığı vizenin kuralına uyuyor mu, uymuyor mu?’ diye bakılıyor. Bu insan kontrollü olmaktan çıktı, Aldığı vize ne şartına bağlı? 90 gün/180 gün. Yani 180 günlük vize almış birisi 90 gün maksimum kalabilir, 91’inci gün kaldı mı ihlal etmiş olur. Şimdi, burada birkaç tane husus var. Birincisi, süre aşımına uğrayan şoförler otomatikman ret yiyor. Süre aşımı meselesinde dikkatli olmaya ilişkin bir şey getirmemiz lazım. Bu aniden geldiği için inanılmaz bir tıkanma oldu çünkü Bulgar hükümeti dedi ki ‘Biz bir şey yapamıyoruz, burada çaresiziz, biz Schengen'e yeni girdik, bizim elimizden bir şey gelmiyor.’ Onun üzerine ben Bulgar Başbakanını aradım, Dışişleri Bakanını aradım, sağ olsun, Bulgaristan Başbakanı bu konuda yardımcı oldu ‘Biz bir 10 günlük uzatmaya gidelim, 1 haftalık uzatmaya gidelim’ dedi, gittik.” dedi.

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Avrupa Birliği ile de çözüm için görüştüklerini ifade eden Bakan Fidan, ilk uzatmanın ardından daha fazla süreye ihtiyaç duyulması üzerine sürenin ay sonuna kadar yeniden uzatıldığını kaydetti.

‘ONLAR DA EN AZ BİZİM KADAR ENDİŞELİLER’

Bakan Fidan, çözüm için iki alternatif üzerinde durduklarını belirterek, “Birincisi, ‘D tipi vize’ dediğimiz şoförlere vize vermek. İkincisi, vize ihlali yapmamış şoförleri sisteme sokmak. Şu anda AB ile beraber daha kalıcı bir çözüm için çalışıyoruz. Bu sadece bizim için sorun değil, AB için de sorun. Dediğiniz doğru, biz orada pazar kaybedebiliyoruz ama onlar da tedarik zinciri kaybediyor. Şu anda bizim AB'yle yürüttüğümüz en önemli konu, bağlantısalık meselesi. AB'ye giden bağlantısallık yollarını adamlar açmaya çalışıyor. Onun için bu konu da bir bağlantısallık sorunu aslında, onlar da en az bizim kadar endişeliler, beraber çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir doğası var” ifadelerini kullandı.