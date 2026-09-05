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        Bakan Göktaş'tan doğum izni süresine ilişkin paylaşım

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 00:18 Güncelleme:
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        Bakan Göktaş'tan 'doğum izni' paylaşımı

        Bakan Göktaş, bir televizyon kanalındaki "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan çalışan annelerin doğum izni süresine yönelik soruya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

        "Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık. Sevgül Batur Hanımefendi'ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum. Konuyu gündeme taşıyarak doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da teşekkür ediyorum."

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Mahinur Özdemir Göktaş
        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #doğum izni
        #haberler
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