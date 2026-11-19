Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi, Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirildi.

Ülkemizi temsilen zirveye katılan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Başbakanı Sayın Friedrich Merz tarafından karşılandı. Bakan Yaşar Güler, hem Almanya Başbakanı Sayın Friedrich Merz hem de diğer ülke liderlerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti” denildi.