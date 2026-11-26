Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beşiktaş'ın Gürcistan'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Filistin bayrağı açan Türk taraftarlara yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi. Filistin halkının mücadelesine destek veren Türk vatandaşlarının şiddete uğramasının kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Gürlek, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüştüğünü açıkladı.

GÖZALTINA ALINAN TARAFTARLARIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Bakan Gürlek, görüşmede Türk vatandaşlarının haklarının korunması, gözaltına alınan taraftarların derhal serbest bırakılması, olaylara karışanlar hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentilerini ilettiğini bildirdi.

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"GEREKLİ TÜM GİRİŞİMLERDE BULUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Gürlek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddete uğrayan vatandaşlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."