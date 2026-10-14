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        Haberler Gündem İstanbul Bakan Kurum İstanbullulara tedbirli olun çağrısı yaptı

        Bakan Kurum İstanbullulara tedbirli olun çağrısı yaptı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından hasar tespit çalışmalarına başlandığını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 42 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarıda bulunduğunu belirten Kurum, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 22:48 Güncelleme:
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        İstanbullulara 'tedbirli olun' çağrısı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kentte yaşanan afetin ilk andan itibaren sahada takip edildiğini belirten Kurum, yağışın azaldığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

        İSTANBUL'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        Bakan Kurum, İstanbul'daki son duruma ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "İstanbul'umuza geçmiş olsun. Şehrimizde yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ediyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda, yağışın azaldığı noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladı."

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        48 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin uyarılarını da paylaşan Kurum, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 42 il için sarı kodlu, 6 il için ise turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını açıkladı.

        Kurum, turuncu kodlu uyarı verilen illerin Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce olduğunu belirtti.

        VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

        Olumsuz hava koşullarına karşı ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Kurum, vatandaşlara meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

        Bakan Kurum, paylaşımında "İlgili kurumlarımız gereken her tedbiri alıyor. Vatandaşlarımızdan da meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini ve risklere karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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        #Murat Kurum
        #İstanbul sağanak
        #haberler
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