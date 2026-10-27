Bakan Kurum ve Tugay görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
Giriş: 27 Ekim 2026 - 18:46 Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ı Bakanlığımızda kabul ettik. Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere şehrimiz için yapacaklarımızı ele aldık. İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızlandıracak, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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