Bakan Tekin öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, düzenlemenin öğretmenlerin itibarını korumaya yönelik bir tedbir olduğunu belirterek, bunun bir “hatırlatma” niteliğinde olduğunu ifade etti.

ÖĞRETMEN TOPLUMUN ÖNDERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bakan Tekin, öğretmenlerin yalnızca verdikleri bilgilerle değil, davranışları ve yaşam biçimleriyle de öğrenciler üzerinde etkili olduğunu söyledi.

“Bizim kültürümüzde, toplumsal yapımızda öğretmen toplumun önderi olarak kabul edilir” diyen Tekin, öğretmenlerin çocuklar için rol model olduğunu belirtti.

REKLAM

DÜZENLEME İTİBARI KORUMAYA YÖNELİK

Tekin, yapılan düzenlemenin öğretmenlerin tamamına yönelik bir sorun tespiti olmadığını belirterek, büyük çoğunluğun zaten mesleğin saygınlığına uygun şekilde giyindiğini söyledi.

Bazı örneklerin öğretmenlik mesleğinin genel itibarına zarar vermemesi amacıyla bu adımın atıldığını ifade eden Tekin, kamu personelinin kılık kıyafetine ilişkin mevcut mevzuatın da geçerli olduğunu kaydetti.

"BAŞKA BİR ÜLKENİN TANITIMINI YAPMIŞ OLUYOR"

Bakan Tekin, sınıfta öğretmenin taşıdığı sembol ve kıyafetlerin öğrenciler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, bazı istisnai durumların eğitim ortamında olumsuz algı oluşturabileceğini dile getirdi.

REKLAM

Tekin, “Herhangi bir ülkenin reklamını taşıyan, bayrağını taşıyan bir tişörtle sınıfa giren bir öğretmen otomatikman o çocuklara bir başka ülkenin reklamını yapmış oluyor” ifadelerini kullandı.

KILAVUZ OKULLARA GÖNDERİLDİ

Düzenlemeye ilişkin kılavuzun okullarla paylaşıldığını belirten Tekin, amaçlarının eğitim öğretim niteliğini artırmak ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığını korumak olduğunu söyledi.