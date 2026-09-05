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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı

        Bakan Tekin öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, uygulamanın bir zorunluluk getirmekten ziyade öğretmenlerin toplumsal rollerine uygun giyinmelerini hatırlatma amacı taşıdığını söyledi. Tekin, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 17:51 Güncelleme:
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        Öğretmen kıyafetine ilişkin açıklama

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, düzenlemenin öğretmenlerin itibarını korumaya yönelik bir tedbir olduğunu belirterek, bunun bir “hatırlatma” niteliğinde olduğunu ifade etti.

        ÖĞRETMEN TOPLUMUN ÖNDERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

        Bakan Tekin, öğretmenlerin yalnızca verdikleri bilgilerle değil, davranışları ve yaşam biçimleriyle de öğrenciler üzerinde etkili olduğunu söyledi.

        “Bizim kültürümüzde, toplumsal yapımızda öğretmen toplumun önderi olarak kabul edilir” diyen Tekin, öğretmenlerin çocuklar için rol model olduğunu belirtti.

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        DÜZENLEME İTİBARI KORUMAYA YÖNELİK

        Tekin, yapılan düzenlemenin öğretmenlerin tamamına yönelik bir sorun tespiti olmadığını belirterek, büyük çoğunluğun zaten mesleğin saygınlığına uygun şekilde giyindiğini söyledi.

        Bazı örneklerin öğretmenlik mesleğinin genel itibarına zarar vermemesi amacıyla bu adımın atıldığını ifade eden Tekin, kamu personelinin kılık kıyafetine ilişkin mevcut mevzuatın da geçerli olduğunu kaydetti.

        "BAŞKA BİR ÜLKENİN TANITIMINI YAPMIŞ OLUYOR"

        Bakan Tekin, sınıfta öğretmenin taşıdığı sembol ve kıyafetlerin öğrenciler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, bazı istisnai durumların eğitim ortamında olumsuz algı oluşturabileceğini dile getirdi.

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        Tekin, “Herhangi bir ülkenin reklamını taşıyan, bayrağını taşıyan bir tişörtle sınıfa giren bir öğretmen otomatikman o çocuklara bir başka ülkenin reklamını yapmış oluyor” ifadelerini kullandı.

        KILAVUZ OKULLARA GÖNDERİLDİ

        Düzenlemeye ilişkin kılavuzun okullarla paylaşıldığını belirten Tekin, amaçlarının eğitim öğretim niteliğini artırmak ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığını korumak olduğunu söyledi.

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        #Yusuf Tekin
        #öğretmen kıyafeti
        #haberler
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