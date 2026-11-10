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        Haberler Gündem Bodrum'daki kavgada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

        Bodrum'daki kavgada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

        Muğla Bodrum'da iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 00:46 Güncelleme:
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        Bodrum'daki kavgada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

        Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada başını sert zemine çarparak ağır yaralanan Muhammet K. (17), kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        YABANCI UYRUKLU 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede 8 Kasım'da yabancı uyruklu iki kişi ile işletme yetkilileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, olayda biri ağır 4 kişi yaralanmıştı.

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        AA'nın haberine göre, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan müşteki şüpheliler Portekiz uyruklu Joao Grant F. ve Carlos Campbell F. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Kavgaya karışan diğer tarafın müşteki şüphelileri Yakup A. ve Ferhat A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Öte yandan kavga anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Muğla
        #haberler
        #BODRUM
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