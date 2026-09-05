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        Boğulma tehlikesi geçiren iş insanı hayatını kaybetti

        Kuşadası'nda denizde boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki iş insanı Şener Pehlivan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 01:55 Güncelleme:
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        Boğulma tehlikesi geçiren iş insanı hayatını kaybetti

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren iş insanı Şener Pehlivan (80), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Soğucak Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. İş insanı Şener Pehlivan, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını fark edilen Pehlivan, çevredekiler tarafından bilinci kapalı halde denizden çıkardı.

        İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pehlivan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pehlivan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kuşadası
        #Şener Pehlivan
        #Aydın
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