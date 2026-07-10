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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Almanyalı Göleti'nde facia!

        'Almanyalı Göleti'nde facia!

        Bolu'da halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen gölete serinlemek için girdikten sonra kaybolan Hakan Çamoğlu'nu arama çalışmalarında acı haber geldi. 36 yaşındaki Çamoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        'Almanyalı Göleti'nde facia!
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        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen gölete dün serinlemek için girdikten sonra kaybolan Hakan Çamoğlu'nun (36) bulunması için arama çalışması yürütüldü.

        Jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla su altı ve su üstünde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Çamoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

        Sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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