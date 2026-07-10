Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA'da yer alan habere göre ilçede halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen gölete dün serinlemek için girdikten sonra kaybolan Hakan Çamoğlu'nun (36) bulunması için arama çalışması yürütüldü.

Jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla su altı ve su üstünde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Çamoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.