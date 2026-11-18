Bursa'da lodosun etkili olduğu semalarda merceksi bulut kümesi görüntülendi
Bursa'da sabah saatlerinde görülen ve UFO'ya benzetilen mercek bulutu gündem oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gökyüzü fotoğrafı paylaşarak "Merak etmeyin, ekiplerimiz görevlerinin başında" mesajını verdi
Bursa’da sabah saatlerinde Uludağ üzerinde beliren ve merkez ilçelerden de görülen mercek bulutu, UFO’ya benzeyen görüntüsüyle dikkat çekti.
Binlerce kişi bulutu cep telefonlarıyla kaydetti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesaplarından yaptığı gökyüzü fotoğraflı paylaşımda, “Merak etmeyin, ekiplerimiz görevlerinin başında. Herkese ışıl ışıl, mutlu günler dilerim” ifadelerini kullandı.
MERCEK BULUTLARI NASIL OLUŞUYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre mercek bulutları, engebelerin yol açtığı rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor. Bu bulutlar, engebenin kuytu tarafında aşağı yönlü türbülans bulunduğunu gösteriyor. Orografik bir olay sonucu ortaya çıkan ve UFO’yu andıran mercek bulutlarının, fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda oluşma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.