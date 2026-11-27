İstanbul'un içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), havza mevzuatına aykırı yapılaşmayla mücadelesine devam ediyor.

2560 sayılı İSKİ Kanunu ve ilgili havza mevzuatı kapsamında; yapılaşmaya izin verilmeyen alanlarda gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Büyükçekmece Havzası'ndaki 19 Mayıs Mahallesi'nde tespit edilen toplam 37 yapı için ilgililerine tebligat yapılarak, yapı sahiplerinden, verilen yasal süre içerisinde mevzuata aykırı yapılarını kaldırmaları istendi.

Bu süre içerisinde 16 yapı, ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan 14 yapı ise İSKİ ekiplerince yıkılarak kaldırıldı. Hakkında yürütmeyi durdurma kararı bulunan 7 yapı için de mahkeme süreci devam ediyor.

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Son 7 yılda Avrupa Yakası'nda bin 127, Anadolu Yakası'nda 809 ve Melen Havzası'nda 8 yapı olmak üzere toplam bin 944 yapı kaldırıldı. İçme suyu havzalarının korunması amacıyla, havza mevzuatına dayalı olarak oluşturulan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotu esas alınarak belirleniyor.

Maksimum su kotundan itibaren 300 metre içinde bulunan alanlar mutlak koruma alanı, 300-1.000 metre arasındaki alanlar ise kısa mesafeli koruma alanı olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda havza mevzuatına aykırı yapılan yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması, su kalitesinin güvence altına alınması ve su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi hedefleniyor.