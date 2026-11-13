Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi

        Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi

        İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 21:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cafer Mahiroğlu soruşturmasında tutuklama talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

        Şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör Mehmet Meral ile Filiz Bulut, Emre Kaya ve İbrahim Tuncol tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        REKLAM

        İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

        SORUŞTRMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat elde edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtilmişti.

        Açıklamada, MASAK verileri ve diğer deliller doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, şirket üzerinden alınan işlerde fahiş fiyatlarla ödeme gerçekleştirildiği ve gelirlerin Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere aktarıldığının tespit edildiği kaydedilmişti.

        REKLAM

        Mahiroğlu ile ilişkili şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu, şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi ve 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı bulunduğu kaydedilen açıklamada, yurt dışı para transferleri ve mal varlığı edinimlerinin de incelemeye alındığı bildirilmişti.

        Açıklamada, şüpheli Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiği aktarılmıştı.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında, şüpheliler Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı, Süleyman Özen ile Mehmet Necati Yağcı gözaltına alınmıştı.

        Zanlılar Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu bilgisine ulaşılan soruşturmada, şüpheli Doruk Bulut'un ise başka suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yadoğlu'nun ise firari olduğu belirlenmişti.

        Gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 4'ü hakkında ev hapsi şeklinde olmak üzere 8 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        Öte yandan, soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğince, TMSF'nin kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.

        REKLAM

        Soruşturmanın devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, tutuklananların sayısı 5 olmuştu. Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda 8 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge görüntülendi

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölge, gün ağarınca dronla görüntülendi. Helikopterin düştüğü bölgede parçaların isabet ettiği bir evin bahçe duvarının yıkıldığı görüldü. (DHA)

        #haberler
        #SORUŞTURMA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu