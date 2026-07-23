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        Çanakkale'de otluk alan yangını

        Çanakkale'de çıkan ot yangını karadan yapılan müdahalenin ardından 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında bölgedeki hobi bahçelerinde yer alan bir baraka zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 06:49 Güncelleme:
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        Çanakkale'de otluk alan yangını
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        Çanakkale'de iddiaya göre, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Karacaören köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre, yangın ekiplerin yoğun çabasının ardından saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğurma çalışması yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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