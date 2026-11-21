Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde D-100 kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu
Giriş: 21 Kasım 2026 - 17:01 Güncelleme:
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde D-100 kara yolu Çardaklı mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafiğin yavaşlaması üzerine bir aracın durmasının ardından aynı yönde ilerleyen 4 araç çarpıştı.
ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta maddi hasar oluştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ