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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuklarını kurtardı, kendisi can verdi!

        Çocuklarını kurtardı, kendisi can verdi!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen kahreden kazada, Canan Erdoğan, okuldan aldığı 2 çocuğuyla kaldırımda evine doğru yürüdüğü sırada hızla ilerleyen bir minibüsün üzerlerine geldiğini fark etti. Son anda çocuklarını kenara iten Erdoğan, minibüsün altında kaldı. Çevredekiler tarafından kaldırılan minibüsün altından çıkarılan Canan Erdoğan, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        Çocuklarını kurtardı, kendisi can verdi!

        Gaziosmanpaşa'da Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı 2 çocuğuyla kaldırımda evine doğru yürüdüğü sırada hızla ilerleyen bir minibüsün üzerlerine geldiğini fark etti. Son anda çocuklarını kenara iten Erdoğan, minibüsün altında kaldı.

        DHA'nın haberine göre çevredekiler tarafından kaldırılan minibüsün altından çıkarılan Canan Erdoğan, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, "Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve 2 çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası" dedi.

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        Gaziosmanpaşa'da 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı 2 çocuğuyla evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre aşırı hız yapan sürücünün kullandığı minibüs Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde yol kenarındaki kaldırıma çıktı.

        ÇOCUKLARINI KURTARDI

        Savrulan minibüsün üzerlerine geldiğini fark eden Erdoğan, kenara ittiği çocuklarını kazadan kurtardı ancak minibüs Erdoğan’a çarptı. Yol kenarında bulunan toprak alana çıkarak durabilen minibüs Canan Erdoğan’ın üzerine devrildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin yardımıyla minibüs devrildiği yerden kaldırılırken minibüsün altında kalan Canan Erdoğan’ın ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        'ÇOCUKLAR KURTULDU KADIN VEFAT ETTİ'

        Çevredeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, "Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve 2 çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası" dedi.

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