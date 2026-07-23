Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından kendisini destekleyen milletvekilleriyle kritik bir toplantı yaptı. Toplantıda yol haritası ve olası ayrılıklar ele alınırken, 80 milletvekilinin yeni partiye geçeceği ve sürecin "dengeli bir bölünme" şe... Daha Fazla Göster

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından kendisini destekleyen milletvekilleriyle kritik bir toplantı yaptı. Toplantıda yol haritası ve olası ayrılıklar ele alınırken, 80 milletvekilinin yeni partiye geçeceği ve sürecin "dengeli bir bölünme" şeklinde yürütüleceği iddia edildi. Daha Az Göster