Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda dijital tehditler ve güvenlik değerlendirildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu toplantısında küresel siber tehditlerin, yapay zekanın oluşturduğu yeni risklerin ve dijital platformlardaki algoritmik yönlendirme faaliyetlerinin ele alındığını açıkladı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulunun ikinci toplantısına katıldı. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda ele alınan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye Yüzyılı'nda yalnızca fiziki sınırların değil, siber vatanın da korunacağını belirten Çiftçi, dijital egemenliğin aynı azim ve kararlılıkla güçlendirileceğini vurguladı.
YAPAY ZEKA VE ALGORİTMİK YÖNLENDİRME MASADA
Toplantıda küresel siber tehditlerin ve yapay zekanın oluşturduğu yeni risklerin değerlendirildiğini aktaran Çiftçi, dijital platformlar üzerinden yürütülen algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin milli güvenliğe yansımalarının da ele alındığını bildirdi.
Çiftçi, "Dijital egemenlik, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.
DİJİTAL EGEMENLİK STRATEJİSİ ELE ALINDI
Kritik altyapıların korunması, teknolojik bağımsızlığın güçlendirilmesi ve ulusal siber dayanıklılığın artırılması amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi'nin toplantıda değerlendirildiğini belirten Çiftçi, kamu kurumları, özel sektör ve akademi dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirileceğini kaydetti.
İçişleri Bakanı Çiftçi, siber tehditlere karşı daha bütüncül ve etkin bir güvenlik yapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.