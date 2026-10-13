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        Haberler Gündem 3. Sayfa Darp ettiği çalışanının üzerine araç sürdü!

        Darp ettiği çalışanının üzerine araç sürdü!

        Bolu'da yaşanan korkunç olayda bir iş yeri sahibi, tartıştığı çalışanını önce darp etti. Saldırgan daha sonra aracıyla çalışanın üzerine giderek dehşet saçtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:49 Güncelleme:
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        Önce darp etti, sonra üzerine araç sürdü!
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        Bolu'da bir iş yeri sahibi, tartıştığı çalışanını önce darp etti, ardından aracıyla üzerine giderek dehşet saçtı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan S. ile yanında çalışan M.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Erkan S., çalışanı M.Ç.'yi iş yerinin önünde darp etti.

        Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran M.Ç. olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, öfkesine hakim olamayan Erkan S. direksiyon başına geçti. Kullandığı aracı yaya halindeki M.Ç.'nin üzerine sürdü. Şans eseri ölümden dönen M.Ç., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye sevk edilen M.Ç.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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        Olayın şüphelisi Erkan S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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