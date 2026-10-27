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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet! Kız arkadaşını başından vurdu!

        Dehşet! Kız arkadaşını başından vurdu!

        Aydın'da dehşete düşüren bir saldırı meydana geldi. Kentte kız arkadaşını başından vuran saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        Dehşet! Kız arkadaşını başından vurdu!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşını başından vuran saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre olay, bugün öğle saatlerinde Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D (24) kız arkadaşı K.K.'nın (18) evine gitti.

        Evde buluşan çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D. yanında getirdiği silahla kız arkadaşını vurdu. V.D. daha sonra aynı silahla hayatına son vermek isterken, evde bulunan kişiler araya girdi.

        Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından silahla vurularak ağır şekilde yaralanan K.K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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