Denizli'den Adıyaman'a yeni yaşam alanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde yapımı süren 3 bin 500 metrekarelik modern park projesinde sona yaklaşıldı.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 3 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen parkta çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubuna hitap eden sosyal donatılar yer alıyor. Proje kapsamında; yeni nesil çocuk oyun grupları, açık hava spor ve fitness alanları, yürüyüş yolları, geniş yeşil alanlar, oturma ve dinlenme bölümleri oluşturuluyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin yalnızca altyapısını değil sosyal yaşamını da güçlendirdiklerini belirterek, "Bir yandan yollarımızı ve altyapımızı yenilerken, diğer yandan çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği modern yaşam alanlarını kentimize kazandırıyoruz. Adıyaman'ı her yönüyle daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde kardeş belediyelerin desteğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Tutdere, "Kardeş belediyelerimizin destekleriyle şehrimizin dört farklı noktasında park yapım çalışmalarımız eş zamanlı olarak sürüyor. Bu yılın sonuna kadar bu parkların tamamını halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Denizli'den Adıyaman'a uzanan bu dayanışma eli için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm Denizli halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Parkın mahalleye uzun yıllar hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Tutdere, "Dayanışmayla yaralarımızı sarıyor, Adıyaman'ı geleceğe birlikte hazırlıyoruz. Tamamlanmasının ardından bu güzel yaşam alanını çocuklarımıza, gençlerimize ve mahalle sakinlerimize emanet edeceğiz. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.