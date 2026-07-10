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        Haberler Gündem Çevre Diyarbakır'da boş arazideki çöpler fare yuvasına döndü

        Diyarbakır'da boş arazideki çöpler fare yuvasına döndü

        Diyarbakır'da boş arazide biriken çöpler fare yuvasına döndü. Çöplükte dolaşan fareleri görüntüleyen vatandaşlar yetkililerden alanın temizlenmesini talep etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da boş arazide çöp tepkisi
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        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı üzerindeki boş arazide uzun süredir biriken çöpler, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

        Çöplerin arasında çok sayıda farenin dolaştığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Hem kötü koku hem de haşere sorununun giderek arttığını belirten vatandaşlar, özellikle sıcak havalarda durumun daha da vahim hale geldiğini ifade etti.

        Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak boş arazideki çöplerin temizlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

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