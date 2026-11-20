Doktoru bıçakla rehin aldı
Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesi'nde göz doktoru Müslüm Güler'in odasına bıçakla giren şüpheli, doktor ve sekreterini rehin aldı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 19:49 Güncelleme:
Olay sabah saatlerinde Nizip Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce Göz Doktoru Müslüm Güler’in hakkında beyaz kod verdiği adı öğrenilemeyen hasta, yeniden hastaneye gelerek beyaz kod verilmesine tepki gösterip bıçakla doktorun odasına girdi.
Doktor Güler ve sekreterini rehin alan şüpheli hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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