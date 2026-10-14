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        Haberler Gündem Güncel Manavgat'ta dolu tarım alanlarına zarar verdi

        Manavgat'ta dolu tarım alanlarına zarar verdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        Dolu tarım alanlarına zarar verdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesi Yavrudoğan Mahallesi'nde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle 381 dekar alandaki patlıcan, kabak ve lahana gibi ürünler ile meyve bahçeleri zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de mahalleye gelerek hasar tespit çalışması yaptı.

        "TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

        Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, dolunun çiftçinin emeklerine büyük zarar verdiğini söyledi. Zarar gören alanların önemli bir kısmının tarım sigortasının bulunmadığına dikkati çeken Metin, "Bu durum tarım sigortasının önemini bir kez daha gösterdi. Üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi, zararlarının karşılanması ve üretime yeniden devam edebilmeleri için destek bekliyoruz" dedi.

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