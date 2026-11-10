Dünyada Türk dizilerine yoğun ilgi: 173 ülkede 750 milyondan fazla izleyiciye ulaştı, turist sayısı arttı

Diziler, dikkat çeken hikayeleriyle izleyiciyi ekrana bağlıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol oynuyor. Son dönemde Türk dizileri en önemli kültürel ihracat kalemlerinden biri haline geldi. Muhteşem Yüzyıl, Kızılcık Şerbeti, Muhtemel Aşk gibi birçok dizi 173 ülkede izleyiciyle buluştu.

750 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TÜRK DİZİLERİNİ İZLİYOR

Türk dizileri, Balkanlar’dan Latin Amerika’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada izleniyor. Sinema Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre 173 ülkede 750 milyondan fazla kişi Türk Dizilerini izliyor.

TÜRK DİZİLERİNİN YAYINLANDIĞI ÜLKELERDEN GELEN TURİST SAYISI ARTTI

Bu ilgi, ekranların da ötesine geçti. Yurt dışında Türkçe kurslarına talep arttı. Yeni doğan çocuklara verilen Türkçe isimler de artış gözlemlendi. Dizilerin Türkiye’nin turizmine de katkısı var. Edinilen bilgiye göre başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Türk dizilerinin yayınlandığı ülkelerden Türkiye’ye gelen turist sayısında da artış gözlemlendi.

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“İHRACATTAKİ ARTIŞ DİZİLERİMİZİN DÜNYAYA YAYILMASI SONUCU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ihracattaki artışa değinerek, “Hem ihracat hem de turizmde sağladığımız artışlar kendi kendisine oluşmuş artışlar değildir. Bu artışlar Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının, Türkiye’nin marka değerinin artmasını sonucudur.” demişti.