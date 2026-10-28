Düzce'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Akçakoca-Kocaali yolu üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile B.K. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar nedeniyle yol trafiğe kapandı.

5 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre, kazada her iki aracın sürücüsü ile I.Ç, Z.K. ve N.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Akçakoca’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.