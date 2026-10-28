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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

        Düzce'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

        Düzce Akçakoca'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 00:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

        Kaza, dün akşam saatlerinde Akçakoca-Kocaali yolu üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile B.K. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar nedeniyle yol trafiğe kapandı.

        5 KİŞİ YARALANDI

        DHA'nın haberine göre, kazada her iki aracın sürücüsü ile I.Ç, Z.K. ve N.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Akçakoca’daki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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