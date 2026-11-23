Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk hayatını kaybetti
Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve son olarak geçtiğimiz Cuma günü durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, bu sabah hayatını kaybetti
Giriş: 23 Kasım 2026 - 09:00 Güncelleme:
Bir süre önce karın ağrısı şikayetleri ile Trabzon'da hastaneye başvuran ardından gerçekleştirilen tetkiklerin ardından 1,5 ay Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Çelenk (59), daha sonra Düzköy Belediyesi'ndeki görevine geri dönmüştü.
Geçtiğimiz Ekim ayında Pankreas rahatsızlığı yeniden nükseden Çelenk yeniden Ankara'da tedavi altına alınmıştı.
Çelenk, 20 Kasım Cuma günü Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Evli ve 2 çocuk babası Selim Çelenk'in bu sabaha karşı hayatını kaybettiği açıklandı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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