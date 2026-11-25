Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi’nde bulunan Ecnebi Mağarasında çok sayıda kafatası ve kemik bulunmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Mağarada elde edilen bulguların incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Silvan ilçesindeki Ecnebi Mağarası’nda kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin 23 Kasım 2026 tarihinde yapılan ihbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma başlatılmış, olay yeri muhafaza altına alınmıştır. 24 Kasım 2026 sabahı Silvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda ve görevlendirilen Cumhuriyet savcısının nezaretinde, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin katılımıyla mağarada keşif yapılmıştır. Mağarada elde edilen bulguların incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”