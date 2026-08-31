Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 00:30 Güncelleme:
Elazığ'da sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, MOBESE kamerasının bulunduğu direğe çarparak durabildi.
AA'nın haberine göre kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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