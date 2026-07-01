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        Haberler Gündem Emine Erdoğan, DOA makineleriyle geri dönüşüm kültürünün güçleneceğini söyledi

        Emine Erdoğan, DOA makineleriyle geri dönüşüm kültürünün güçleneceğini söyledi

        Emine Erdoğan, Depozito Yönetim Sistemi kapsamında DOA makinelerinin 81 ilde uygulanmaya başlamasını çevresel sorumluluğu somut kazanıma dönüştüren önemli bir adım olarak değerlendirdi. Sistemle birlikte vatandaşlara iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 22:00 Güncelleme:
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        Doğaya nefes olacak dönüşüm

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Depozito Yönetim Sistemi ile DOA makinelerinin 81 ilimizde uygulanmaya başlaması, çevresel sorumluluğumuzu somut kazanımlara dönüştüren önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

        Emine Erdoğan, Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Depozito Yönetim Sistemi ile DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) makinelerinin 81 ilimizde uygulanmaya başlaması, çevresel sorumluluğumuzu somut kazanımlara dönüştüren önemli bir adımdır. Her geri kazandırılan ambalaj, doğamıza nefes, kaynaklarımıza bereket, ülkemizin ekonomisine ise değer olarak dönecektir. Projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor, DOA ile geri dönüşüm kültürünün daha da güçlenmesini diliyorum."

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        DOA Türkiye geneline yayıldı: 1 şişe 1 lira

        Türkiye'de Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi, içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

        Bu kapsamda DOA makineleri, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayıldı. Vatandaşlara, iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödenecek.

        Bu tarih itibarıyla Türkiye genelindeki market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler ile otel, restoran ve kafe gibi işletmeler de DOA'ya geçti.

        Artık işletmeler biriken içecek ambalajlarını seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.​​​​​​​

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        #Emine Erdoğan
        #haberler
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