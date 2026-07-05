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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de şüpheli ölüm

        Eskişehir'de şüpheli ölüm

        Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde 15 gündür haber alınamayan adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ekipler, şüpheli buldukları ölümle ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 00:28 Güncelleme:
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        Eskişehir'de şüpheli ölüm
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        Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Dinçtürk Sokak'ta oturan Yaşar Ateş'ten (63) yaklaşık 15 gündür haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Ateş'i hareketsiz buldu.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yaşar Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ateş'in ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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