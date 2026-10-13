Eyüpsultan’da 2 araca çarpan hafriyat kamyonu İSKİ’nin bahçesine düştü: 2 yaralı

Eyüpsultan'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra demir bariyerleri aşarak İSKİ Genel Müdürlüğü’nün otoparkına düştü. Kazada kamyon şoförü ile bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarparak yoluna devam etti. Bir süre daha ilerleyen kamyon, yan yola geçtikten sonra aynı istikamette ilerleyen otomobil ile başka bir araca daha çarptı. Demir bariyerleri aşan kamyon, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün bahçesindeki otoparka yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında olay yerinde yaşananlar, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, süratle ilerleyen hafriyat kamyonunun bariyerlere çarptıktan sonra bir süre daha aynı istikamette ilerlediği ve ardından yan yola girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise yolda ilerleyen 2 otomobile çarpan kamyonun İSKİ Genel Müdürlüğü’nün otoparkına devrildiği görülüyor. (