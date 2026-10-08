Fatih'teki kayıp tarihî eser yeniden hayat buldu

İstanbul'un Fatih Belediyesi, "Miras Fatih" çalışmaları kapsamında ilçenin tarihî ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ali Kuşçu Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllar yalnızca temel ve duvar kalıntılarıyla varlığını sürdüren Yeniçeşme (Perviz Efendi) Medresesi yeniden ayağa kaldırıldı.

Perviz Efendi tarafından, Mimar Sinan'ın mimarbaşı olduğu 1561-1566 yılları arasında yaptırılan medrese, 1847 ve 1863 yıllarında onarım gördü. Geçirdiği yangınlarda büyük ölçüde zarar gören yapıdan 1918 yılına gelindiğinde geriye yalnızca arsası kaldı.

REKLAM

Medrese alanında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda yapının özgün temel kalıntıları ve duvar izleri ortaya çıkarıldı. Elde edilen bulgular, tarihî belgeler ve koruma ilkeleri doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında yapı yeniden ihya edildi.

Tarihî kimliği korunarak yeniden ayağa kaldırılan Yeniçeşme Medresesi, sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak şekilde işlevlendirilerek yeniden şehir hayatına kazandırıldı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'in sahip olduğu tarihî mirası korumanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Yeniçeşme Medresesi, fiziki varlığını büyük ölçüde kaybetmiş önemli kültür miraslarımızdan biriydi. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan özgün temel ve duvar izlerini esas alarak bu kıymetli eseri yeniden ayağa kaldırdık. Bizim için mesele yalnızca bir yapıyı ihya etmek değil, şehrimizin hafızasını ve medeniyet birikimini gelecek nesillere taşımaktır. Yeniçeşme Medresemizin Fatih’imize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum.”