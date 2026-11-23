Fon soruşturmasında 4 tutuklama talebi
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Giriş: 23 Kasım 2026 - 23:32 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
AA'nın aktardığı habere göre savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama, 1'i adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bir şüpheli de savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
*Haberin fotoğrafı ANKA tarafından servis edilmiştir.
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