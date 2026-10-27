Yüzyıllardır süren bir geleneği yeniden canlandırdıklarını ifade eden Gül, şöyle konuştu: "Daday aslında at cenneti. Eskiden Türk kadınlarımız yarışlara Azdavay kıyafetleriyle katılırlarmış. Biz de o günleri hem yad etmek hem de yeniden canlandırmak için bugün güzel bir yarış düzenledik. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsi çok başarılıydı. Güzel bir yarış oldu."