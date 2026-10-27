Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kastamonulu kadınlar geleneği yeniden yaşattı: At üstünde 600 yıllık yöresel kıyafetleriyle yarıştı

        Kastamonulu kadınlar geleneği yeniden yaşattı: At üstünde 600 yıllık yöresel kıyafetleriyle yarıştı

        Kastamonu'da kadınlar, unutulmaya yüz tutan at yarışı geleneğini yaşatmak amacıyla yüzlerce yıllık yöresel kıyafetleriyle yarıştı. Gelenekleri yaşatmanın önemine değinen Halime Çavuş Kadın Derneği Başkanı Şule Özbay, "Sembolik bir at yarışıydı ama kazanan kültürümüz ve kadın dayanışması oldu. Çünkü gelenekler yaşatıldıkça geleceğe taşınır diye düşünüyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kastamonu'da uzun yıllar düzenlenen ancak zamanla unutulmaya yüz tutan kadın at yarışlarını yeniden canlandırmak için Halime Çavuş Kadın Derneği harekete geçti.

        2

        Derneğin girişimleriyle Daday ilçesinde Kastamonu'ya özgü 600 yıllık yöresel kıyafetleri giyen kadınlar, önce Türk bayraklarıyla Emirbey At Çiftliği'nde gösteri yaptı, ardından köy yolunda düzenlenen sembolik yarışta kıyasıya mücadele etti.

        3

        Halime Çavuş Kadın Derneği Başkanı Şule Özbay, derneği yaklaşık 4 yıl önce kurduklarını söyledi.

        4

        Özellikle sosyal ve kültürel projelere ağırlık verdiklerini belirten Özbay, "At, kültürümüzde yol arkadaşlığının, cesaretin ve özgürlüğün simgesidir" dedi.

        5

        Kadınların geçmişte Kastamonu düğünlerinde atlı alaylara öncülük ettiğini anlatan Özbay, şöyle devam etti: "Kadınlarımız da bu kültürün içinde her zaman yer almış, ata binmiş, Kastamonu düğünlerinde atlı alaylara öncülük etmiştir. Halime Çavuş Kadın Derneği olarak bugün yüzyıllardır kullanılagelen yöresel kıyafetlerimizle kadınlar arasında düzenlediğimiz sembolik bir at yarışıyla bu güzel geleneğimizi yeniden yaşatıyoruz. Büyüklerimizin hatıralarını gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz."

        6

        Gelenekleri yaşatmanın önemine değinen Özbay, "Sembolik bir at yarışıydı ama kazanan kültürümüz ve kadın dayanışması oldu. Çünkü gelenekler yaşatıldıkça geleceğe taşınır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        7

        Kadın at yarışlarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini vurgulayan Özbay, şunları kaydetti: "Bizim hedefimiz, kadın at yarışlarını gelecek nesillere aktarmak. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş bir yarışma. İnşallah önümüzdeki yıllarda özellikle özel günlerimizde, milli bayramlarımızda bilhassa kadınlar arası at yarışmaları düzenleyerek kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz."

        8

        Yarışın birincisi Nihal Gül, yaklaşık 20 yıldır binicilikle ilgilendiğini söyledi. Daday'ın atlarıyla tanınan bir ilçe olduğunu belirten Gül, "Burada sürekli atlarla ilgili faaliyetler yapıyoruz. Bazen safariler yapıyoruz bazen de bugün yaptığımız gibi küçük yarışlar düzenliyoruz. Bir yandan da güzel ilçemizin adını duyurmak istiyoruz" dedi.

        9

        Yüzyıllardır süren bir geleneği yeniden canlandırdıklarını ifade eden Gül, şöyle konuştu: "Daday aslında at cenneti. Eskiden Türk kadınlarımız yarışlara Azdavay kıyafetleriyle katılırlarmış. Biz de o günleri hem yad etmek hem de yeniden canlandırmak için bugün güzel bir yarış düzenledik. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsi çok başarılıydı. Güzel bir yarış oldu."

        10

        Yarışa katılan Elif Güneş Çoşkunyel de gruptaki en genç katılımcı olduğunu belirterek, "Ablalarımla beraber dört nala koşmak, atların içinde olmak benim için çok önemliydi" dedi.

        11

        Hiçbir sporun cinsiyeti olmadığını düşündüğünü dile getiren Çoşkunyel, "Bence atçılık kadınlara daha çok yakışıyor. Osmanlı döneminde de kadınlar at biniciliğinde yer almış. Biz de bugün burada geçmişteki kadınların atlı geleneğini yeniden canlandırdık" ifadelerini kullandı.

        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        ÖNERİLEN VİDEO

        PKK, Sincar'dan çekiliyor

        Irak güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) adlı yapıdan bazı askeri noktaları devraldı.

        #kastamonu haberleri
        #kadın
        #At yarışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayseri'de robot MEGA esnafı denetledi
        Kayseri'de robot MEGA esnafı denetledi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"