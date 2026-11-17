Afetin yol açtığı zararların giderilmesi için çalıştıklarını belirten Güzel, "Öncelikle çok geçmiş olsun. En güzel yanı can kaybının olmaması, bizi bu sevindirdi. Doğal afet, buna yapacak bir şey yok. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden dolayı bu tür afetler yaşanıyor. İnşallah elimizden geldiği kadar bütün zararları karşılayacağız" dedi.